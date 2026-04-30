Quattro nuovi ’Maestro del Lavoro’ | Perizia e laboriosità nel loro percorso

Il 1° maggio ad Ancona si terrà una cerimonia per conferire la decorazione della Stella al Merito del Lavoro e il titolo di Maestro del Lavoro a quattro cittadini provenienti dalla provincia di Fermo. La decisione è stata presa con un decreto del Presidente della Repubblica e riconosce la loro perizia e laboriosità nel percorso professionale. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità locali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, il prossimo primo Maggio, ad Ancona, verranno insigniti della decorazione della ’Stella al Merito del Lavoro’ e del titolo di ’Maestro del Lavoro’ quattro cittadini della provincia di Fermo. L’onorificenza, istituita con Regio Decreto 30 Dicembre 1923 interessa, annualmente, sul territorio nazionale mille lavoratori (o ex lavoratori) del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di dipendenti, di cui per il corrente anno 2026, 27 sono della Regione Marche e appunto quattro (una donna e tre uomini) della provincia di Fermo, ai quali per conto del Presidente della Repubblica, verrà...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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