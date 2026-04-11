Il 11 aprile 2026, il Presidente della Repubblica ha consegnato 28 attestati d’onore a giovani che si sono distinti nel 2025 per comportamenti civici, altruismo e solidarietà. Tra i premiati ci sono quattro ragazzi lombardi, riconosciuti per le loro storie di impegno e contributo alla comunità. La cerimonia si è svolta presso la residenza ufficiale, alla presenza delle autorità e delle famiglie dei premiati.

Milano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Accanto ai riconoscimenti per comportamenti individuali, il Capo dello Stato ha assegnato anche quattro targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch'esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. ‘Sperimentare e comunicare la solidarietà’. “Il tema scelto per l'edizione 2025 è ‘Sperimentare e comunicare la solidarietà’. Gli adolescenti si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storie

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