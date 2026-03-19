A Prato sono state applicate quattro misure cautelari a quattro caporali cinesi coinvolti nel settore tessile. Questi caporali erano responsabili della gestione di lavoratori impiegati nella produzione di capi di abbigliamento destinati a Piazza Italia. La società era in amministrazione giudiziaria da febbraio scorso, proprio a causa delle relazioni con questi fornitori.

Quattro misure cautelari per i caporali cinesi fornitori di capi di abbigliamento per Piazza Italia, in amministrazione giudiziaria dal febbraio scorso proprio per essersi rivolti a loro. È la seconda puntata delle indagini della Procura di Prato sullo sfruttamento del lavoro e l’intermediazione illecita compiuti da imprenditori cinesi che si sono arricchiti – secondo le accuse – costringendo i loro dipendenti a produrre a ritmi abnormi, sette giorni su sette, dalle 13 alle 16 ore al giorno, ammassati in un dormitorio a pochi metri dalla fabbrica. I quattro indagati appartengono allo stesso nucleo familiare. Per il 53enne titolare occulto di due società – Infinity Design di Tang Xiyan e Chic Girl s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prato, misure cautelari per quattro caporali cinesi del lavoro tessile. Tra i loro committenti c’era Piazza Italia

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