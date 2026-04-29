Gli italiani soffrono della sindrome di Dorian Grey | lo dice una ricerca cremonese

Una ricerca condotta a Cremona rivela che molti italiani sperimentano una sorta di “sindrome di Dorian Grey”, un fenomeno legato alla percezione di invecchiamento e perdita di vitalità. Lo studio analizza come le persone si rapportano alla propria immagine e alla paura del tempo che passa, evidenziando differenze tra generazioni e abitudini di vita. I risultati vengono presentati nel contesto di un interesse crescente verso il rapporto tra identità e immagini personali.

Cremona, 29 aprile 2026 – Chi non vorrebbe avere un autoritratto in soffitta che invecchia al posto nostro? E chi se ne importa del fatto che invecchiare, in fondo, è un privilegio che non tutti hanno: i segni sul corpo del tempo che passa non piacciono a molti italiani, che infatti soffrono della "sindrome di Dorian Gray": in particolare un italiano su due teme di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni, mentre quasi la metà ha paura di non sentirsi più utile per il prossimo. L’analisi condotta a EngageMinds Hub di Cremona. Sono solo alcuni dei dati emersi dall'indagine condotta da EngageMinds Hub, Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell'Università Cattolica, campus di Cremona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli italiani soffrono della “sindrome di Dorian Grey”: lo dice una ricerca cremonese Notizie correlate Gli italiani tornano alla politica, una ricerca ci dice comePer anni abbiamo osservato la politica italiana quasi sempre dallo stesso lato: quello dell’offerta. Sindrome di Rett:a Vasto una raccolta fondi per la ricercaIl Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna organizza una speciale raccolta fondi per la ricerca e conoscere meglio la sindrome di Rett, una... Altri aggiornamenti Si parla di: Sindrome di Dorian Gray, un italiano sue 2 ha paura di invecchiare. Gli italiani soffrono della sindrome di Dorian Grey: lo dice una ricerca cremoneseL’EngageMinds Hub della Cattolica di Cremona ha svolto un’indagine sulla paura di invecchiare degli italiani: uno su due teme di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni, mentre quasi la ... ilgiorno.it >>>ANSA/Sindrome di Dorian Gray, un italiano sue 2 ha paura di invecchiareGli italiani soffrono della sindrome di Dorian Gray, ovvero hanno paura di invecchiare: in particolare un italiano su 2 teme di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni, mentre quasi la ... ansa.it