Rassegna Una poltrona per due con Il ritratto di Dorian Gray al Piccolo Teatro

Dopo i primi due "esauriti", torna al Piccolo Teatro di via Asolo la rassegna di prosa "Una Poltrona Per Due” venerdì 13 febbraio, alle ore 21.15. E torna a calcarne il palco la “Nuova Compagnia Teatrale” di Enzo Rapisarda, la quale, dopo essere stata alle prese con Pirandello, questa volta presenterà l’adattamento del romanzo di Oscar Wilde "Il ritratto di Dorian Gray" curato da Rita Vivaldi e Anna Rapisarda La storia è probabilmente una delle più note che la letteratura abbia mai raccontato e non c’è generazione di lettori che non si sia confrontata con la straordinaria “favola per adulti” scritta da Wilde.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

