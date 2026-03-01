Un anno del centro di riabilitazione dell' Istituto Gresner | oltre 6.000 accessi e una nuova palestra

Nel corso del 2025, il centro di riabilitazione dell'Istituto Gresner ha registrato oltre 6.000 accessi, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Durante l'anno sono stati inaugurati anche una nuova palestra e spazi dedicati alle attività fisiche, offrendo nuove opportunità ai pazienti e ampliando i servizi disponibili all’interno della struttura.

Un anno di attività e numeri in forte crescita per il centro di riabilitazione dell'istituto Fortunata Gresner, che nel 2025 ha registrato 6.150 accessi e preso in carico 120 utenti, con richieste di consulenza in continuo aumento. La struttura, la prima nel centro storico di Verona a offrire. Inaugurati dal vescovo di Verona mons. Pompili gli ambienti della nuova palestra all'Istituto Gresner, che si affianca a quella già riqualificata e garantirà un approccio terapeutico migliore ai gruppi di studenti con disabilità che sono presi in carico da un'equipe