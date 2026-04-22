Centro per le famiglie a Parma numeri scarsi | sei accessi ogni cento minori

Nel 2024, il Centro per le Famiglie di Parma ha registrato solo sei accessi ogni 100 minori, una percentuale molto più bassa rispetto alla media regionale di circa 21 accessi su 100. I dati indicano una differenza significativa tra la città e il resto della regione, con un calo evidente nel numero di visite rispetto agli anni precedenti. La situazione solleva domande sulla partecipazione delle famiglie alle attività offerte.

“Nel 2024, il Centro per le Famiglie di Parma ha registrato appena sei accessi ogni cento minori, contro il 20,87 della media regionale. Su un totale di 233 campagne informative realizzate dai Centri per le Famiglie in tutta l’Emilia-Romagna, Parma ne ha attivate solo tre.” Lo ha dichiarato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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