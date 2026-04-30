A Quartu, una maestra ha lasciato un patrimonio stimato tra 20 e 100 milioni di euro, destinato a finanziare una fondazione dedicata a anziani e cani randagi. Il patrimonio sarà gestito attraverso tre parrocchie locali, che si occuperanno di organizzare le attività e i progetti. L’obiettivo è creare un sostegno concreto per le persone più avanti con gli anni e per gli animali senza casa.

? Cosa sapere Giannetta Perra lascia a Quartu un patrimonio tra 20 e 100 milioni di euro.. Il lascito finanzierà una fondazione per anziani e cani randagi tramite tre parrocchie.. Il patrimonio di Giannetta Perra, la scomparsa insegnante di francese che quattro anni fa ha lasciato un lascito straordinario a Quartu, è destinato a trasformarsi in una rete di assistenza per gli anziani soli e per i cani randagi attraverso la creazione della Fondazione Giannetta Perra. La vicenda, che coinvolge cifre che oscillano tra i 20 e i 100 milioni di euro tra immobili e liquidità, vede come protagonisti la Basilica di Sant’Elena, la parrocchia di Santo Stefano e quella del Sacro Cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu, il lascito della maestra: fondazione per anziani e randagi

Notizie correlate

Cani randagi, assistenza agli anziani, enti pubblici: ecco dove vanno i fondi del 5xmille a CataniaPer molti è ancora il "parente povero" dell'8xmille che, per importi (quasi 1,5 miliardi di euro nel 2025) e destinazione (lo Stato italiano più...

I 174 anni dalla fondazione della Polizia, il Questore ai cittadini: "Controlli potenziati, massima attenzione su truffe, anziani e violenze domestiche"“Da sedici mesi alla guida della Questura di Perugia abbiamo posto al centro la prevenzione, con particolare attenzione agli anziani, alle donne...

Contenuti e approfondimenti

Nuovo guasto della condotta idrica a Quartu e nuovi disagiLe squadre del pronto intervento di Abbanoa stanno completando l'intervento in corso in via Manara a Quartu Sant'Elena dove, durante la notte, si è verificata un'improvvisa rottura di una condotta ... ansa.it

Quartu, villa Fadda tra degrado e pericoli: il triste destino della palazzina libertyL’edificio, tutelato dalla Soprintendenza, continua a cadere a pezzi. Dopo le ultime piogge la situazione è peggiorata ... unionesarda.it