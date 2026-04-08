Cani randagi assistenza agli anziani enti pubblici | ecco dove vanno i fondi del 5xmille a Catania

A Catania, i fondi del 5xMille vengono destinati a diversi settori, tra cui il supporto ai cani randagi, l’assistenza agli anziani e le attività di enti pubblici. Nonostante ciò, questa forma di finanziamento riceve meno attenzione rispetto all’8xMille, che nel 2025 raggiunge quasi 1,5 miliardi di euro e coinvolge lo Stato e varie confessioni religiose, con la Chiesa Cattolica che riceve la maggior parte delle risorse.