Cani randagi assistenza agli anziani enti pubblici | ecco dove vanno i fondi del 5xmille a Catania
A Catania, i fondi del 5xMille vengono destinati a diversi settori, tra cui il supporto ai cani randagi, l’assistenza agli anziani e le attività di enti pubblici. Nonostante ciò, questa forma di finanziamento riceve meno attenzione rispetto all’8xMille, che nel 2025 raggiunge quasi 1,5 miliardi di euro e coinvolge lo Stato e varie confessioni religiose, con la Chiesa Cattolica che riceve la maggior parte delle risorse.
Per molti è ancora il "parente povero" dell'8xmille che, per importi (quasi 1,5 miliardi di euro nel 2025) e destinazione (lo Stato italiano più dodici confessioni religiose, con la Chiesa Cattolica che fa la parte del leone), attira maggiormente le attenzioni dell'opinione pubblica. Eppure. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dove vanno i fondi del 5xmille? Ecco chi ha incassato di più a Palermo: capofila un Caf con oltre 170 mila euroSono soprattutto gli enti del Terzo settore a beneficiare della quota devoluta dai contribuenti.
Leggi anche: Fondi del 5xmille, a Udine: quanti sono e a chi vanno, dalle onlus ai tifosi del Napoli
Temi più discussi: Cani randagi, assistenza agli anziani, enti pubblici: ecco dove vanno i fondi del 5xmille a Catania; La caduta di Pam Bondi, l'avvocata di Trump che divenne ministra della Giustizia: i due matrimoni, la tribù di cani randagi, lo scivolone (fatale) sugli Epstein files; Canicattì, branco di 15 cani randagi in periferia (Video); Reggio Calabria, un sindaco della Provincia si dimette per i troppi cani randagi: situazione insostenibile.
Cani randagi, assistenza agli anziani, enti pubblici: ecco dove vanno i fondi del 5xmille a CataniaDalle organizzazioni di volontariato alle associazioni di promozione sociale, dalle imprese sociali al mutuo soccorso, la galassia del no-profit catanese è vasta e riceve milioni di euro. Dossier ha s ... cataniatoday.it
Regole chiare (e diritti) per i cani da assistenza Al lavoro un tavolo tecnicoCi sono cani in grado di prevedere una crisi glicemica, e cani addestrati per il supporto alle persone con disabilità motorie. Ma nonostante svolgano un ruolo importantissimo, i cosiddetti cani ... corriere.it
Calabria, sindaco si dimette per i cani randagi: 'Abbandonato dalle istituzioni' - facebook.com facebook
Il compleanno da sola in spiaggia, poi tre cani randagi trasformano l’alba in un abbraccio inatteso @fulviocerutti @LaStampa x.com