Quanto guadagnano davvero i baresi? La classifica dei redditi in città zona per zona

A Bari, il valore totale delle attività economiche supera i 5,7 miliardi di euro, rendendo la città un centro importante per l'economia regionale. Tuttavia, ci sono differenze significative tra le varie zone e categorie professionali, con alcune aree e settori che registrano redditi più elevati rispetto ad altri. I dati mostrano una distribuzione diversificata dei redditi tra i residenti, con variazioni evidenti a seconda delle zone di appartenenza.

Con un volume d'affari complessivo che supera i 5,7 miliardi di euro, Bari si conferma il motore economico della regione, pur evidenziando marcate differenze tra le diverse categorie professionali e le fasce di reddito. L'analisi dei dati definitivi sulle dichiarazioni dei redditi del 2025.🔗 Leggi su Baritoday.it

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