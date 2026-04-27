Classifica dei redditi a Bergamo | il centro città doppia la periferia - Tutti i dati

A Bergamo, i dati sui redditi mostrano come il centro città abbia un vantaggio rispetto alle aree periferiche, con una differenza evidente. Negli ultimi mesi, alcuni quartieri come Sant’Alessandro, Monterosso e Valtesse hanno registrato un aumento dei redditi superiore al 4 percento. Nonostante il divario rimanga consistente, si osservano segnali di recupero nelle zone più periferiche della città.

I DATI. Il divario resta ampio, ma i quartieri recuperano. Balzo di oltre il 4% per Sant’Alessandro, Monterosso e Valtesse. Rallentano viale Papa Giovanni, Pignolo (-0,3%) e Città Alta (-0,8%). In coda restano Colognola e Carnovali. La forbice è sempre ampia, perché i quartieri «ricchi» continuano a doppiare (o quasi) quelli «poveri». Però, almeno sulla carta, il divario va lievemente restringendosi: per il secondo anno consecutivo, i redditi delle periferie di Bergamo crescono più di quelli delle zone centrali, che anzi registrano un leggero arretramento. Succede in una città che, numeri alla mano, conserva livelli di benessere tra i più elevati del Paese: con 34.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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