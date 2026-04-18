quanti punti ha guadagnato sinner su alcaraz questa settimana e a madrid potrebbe incrementare

Questa settimana, Jannik Sinner ha aumentato il suo punteggio nel ranking ATP, attualmente fermo a 13.550 punti. La sua posizione di numero uno al mondo è garantita almeno fino al termine del Masters 1000 di Roma, secondo l’aggiornamento ufficiale della classifica internazionale previsto per lunedì 18 maggio. Durante la competizione a Madrid, potrebbe ulteriormente migliorare il suo punteggio.

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 13.550 punti e resterà numero 1 del mondo con assoluta certezza almeno fino a termine del Masters 1000 di Roma, ovvero in occasione dell’aggiornamento della classifica internazionale previsto lunedì 18 maggio. Il fuoriclasse altoatesino può fare affidamento su un vantaggio di 390 lunghezze nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz (12.960), che si è ritirato prima degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Durante questa settimana, dunque, il tennista italiano ha guadagnato 280 punti nei confronti del grande rivale iberico:...🔗 Leggi su Oasport.it

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