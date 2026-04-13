La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc 18 sì | contrari solo Lazio e Verona

Nell’assemblea della Lega Serie A, 18 club hanno votato a favore di Giovanni Malagò come nuovo presidente della Federcalcio, mentre Lazio e Verona si sono opposte. La decisione è stata comunicata da fonti vicine alla riunione e confermata da indiscrezioni raccolte da Sky. La votazione si è conclusa con questa maggioranza, lasciando fuori dalla scelta le squadre che hanno espresso parere contrario.

Diciotto sì per Giovanni Malagò candidato presidente della Federcalcio: è quanto emerge dell’Assemblea della Lega Serie A in corso, secondo indiscrezioni raccolte da Sky. Un’operazione targata Marotta, con Gravina dietro le quinte. “Sempre secondo quanto trapela dall’Assemblea di Lega, i tre club contrari all’indicazione di Malagò sarebbero solo Lazio e Verona”, scrive Sky. Anche il Sassuolo, in precedenza tra i contrari, si sarebbe aggiunto agli altri club favorevoli a Malagò, che ora quindi sono 18. Resterebbero contrari, da quanto si apprende, solo Lazio e Verona. Ricordiamo che queste sono indiscrezioni sulle posizioni dei club, ma la votazione ancora non si è svolta ufficialmente L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc, 18 sì: contrari solo Lazio e Verona La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc, 17 sì: contrari solo Lazio, Verona e SassuoloDiciassette sì per Giovanni Malagò candidato presidente della Federcalcio: è quanto emerge dell’Assemblea della Lega Serie A in corso, secondo... Presidenza Figc, 18 le preferenze della Lega Serie A per Malagò. Contrari Lazio e VeronaÈ iniziata a Milano l'assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini, la prima dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio per...