Mauro Corona sul fine vita | Ho un posto magico se non sarò in grado di lavarmi da solo so già dove andare

Ieri, nel corso della trasmissione televisiva È sempre Cartabianca, sono stati affrontati i temi legati al fine vita. Tra i partecipanti, Mauro Corona ha condiviso una riflessione sul proprio rapporto con la morte, parlando di un luogo speciale dove potrebbe andare se dovesse perdere l’autonomia nel lavarsi. La discussione ha coinvolto anche Diego Dalla Palma, concentrandosi su aspetti emotivi e personali legati alla fine della vita.

Ieri, martedì 28 aprile, a È sempre Cartabianca, Mauro Corona e Diego Dalla Palma hanno nuovamente affrontato il complesso tema del fine vita. Bianca Berlinguer ha chiesto ai suoi ospiti un commento sulla vicenda di Wendy Duff, la donna che in una clinica svizzera ha scelto di ricorrere al.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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