Quando la Disney sfornava star dal successo planetario | Miley Selena Demi e Zendaya

Negli anni 2000 e 2010, Disney Channel, il canale dedicato ai giovani, ha vissuto un periodo di grande espansione. Durante questo decennio, molte giovani attrici e cantanti sono diventate stelle internazionali grazie a programmi televisivi e produzioni originali. Tra queste, alcune hanno raggiunto un successo che ha superato i confini della televisione, diventando figure riconosciute a livello globale.

Tra gli anni ’00 e gli anni ’10 del 2000 Disney Channel, il noto canale di proprietà Disney dedicato ai ragazzi, esplode. Tutti quanti noi siamo cresciuti con serie come Hannah Montana, I maghi di Waverly, A tutto ritmo, Camp rock e tante altre. Serie che sono servite come trampolino di lancio a tante star che oggi dominano l’industria musicale, ma anche quella cinematografica. L’esempio più lampante è Miley Cyrus. Lei esordisce a soli tredici anni con la tanto amata quanto indimenticata Hannah Montana, grazie alla quale è diventata una superstar. Tutti noi siamo cresciuti a ritmo di The best of both world e altre canzoni di Hannah, ma abbiamo anche imparato ad amare Miley.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quando la Disney sfornava star dal successo planetario: Miley, Selena, Demi e Zendaya Notizie correlate Demi Lovato spiega come la nostalgia per Disney Channel l’abbia “definitivamente” riavvicinata a Selena Gomez e Joe JonasI fan di Demi Lovato ormai lo sanno: la parola d’ordine, durante i concerti della loro beniamina, è nostalgia. Hannah Montana 20 anni dopo: Miley Cyrus e il ritorno a Malibù nello speciale Disney+È il 24 marzo 2006 quando, negli Stati Uniti, va in onda su Disney Channel il primo episodio di Hannah Montana interpretato da una tredicenne Miley...