Demi Lovato ha parlato di come la nostalgia per il periodo trascorso nel mondo Disney Channel abbia contribuito a riavvicinarla a Selena Gomez e Joe Jonas. La cantante ha spiegato che i ricordi legati a quegli anni sono stati un elemento che ha rafforzato i rapporti con alcuni ex compagni di set. Durante i suoi concerti, i fan hanno più volte dimostrato di condividere questa sensazione, creando un’atmosfera carica di ricordi comuni.

I fan di Demi Lovato ormai lo sanno: la parola d’ordine, durante i concerti della loro beniamina, è nostalgia. Al Madison Square Garden, la cantante ha intrattenuto il pubblico con un mix di successi tratti dal suo album It’s Not That Deep e vecchie hit, tra cui Heart Attack, Sorry Not Sorry e Cool For The Summer. Ha poi tirato fuori dal cilindro una melanconica cover di Too Little Too Late insieme a JoJo, l’ospite speciale della serata. Si è infine esibita con il marito sulle note di Iris dei Goo Goo Dolls. Alla serata di apertura a Orlando, invece, la popstar ha regalato al pubblico un’esibizione indimenticabile con Joe Jonas. Il duo ha cantato l’amatissima hit di Camp Rock This Is Me, in vista di Camp Rock 3, di cui entrambi sono produttori esecutivi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Demi Lovato spiega come la nostalgia per Disney Channel l’abbia “definitivamente” riavvicinata a Selena Gomez e Joe Jonas

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