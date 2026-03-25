Hannah Montana 20 anni dopo | Miley Cyrus e il ritorno a Malibù nello speciale Disney+

Il 24 marzo 2006, negli Stati Uniti, è stato trasmesso il primo episodio di Hannah Montana su Disney Channel. La protagonista era una tredicenne Miley Cyrus, che interpretava il ruolo principale. A distanza di 20 anni, lo speciale Disney+ ha celebrato il ritorno a Malibù, rivisitando la popolare serie televisiva.

È il 24 marzo 2006 quando, negli Stati Uniti, va in onda su Disney Channel il primo episodio di Hannah Montana interpretato da una tredicenne Miley Cyrus. Miley Cyrus debutta sul piccolo schermo nei panni della giovanissima Miley Stewart, una teenager arrivata dal Tennessee a Malibù, trasferitasi con suo padre e suo fratello dopo la morte di sua madre. Miley non è un’adolescente come le altre: nasconde un segreto, è la famosissima popstar Hannah Montana. La serie Disney è composta da 4 stagioni andate in onda dal 2006 al 2011, e nel corso degli episodi ha ospitato varie guest star tra cui Jesse McCartney, i Jonas Brothers, Sheryl Crow, Jay Leno, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Chi di voi è ancora fermo lì! Sono passati già 20 anni e voi quanti anni avevate quando c’era Hannah Montana! Ma soprattutto qual è l’episodio che ti è rimasto nel cuore Scrivilo nei commenti! . . #hannahmontana #hannahmontanaforever #hannahmont - facebook.com facebook

“Essere riconoscibile come un'adolescente che attraversa diverse fasi e tappe a volte era imbarazzante” #MileyCyrus #HannahMontana x.com