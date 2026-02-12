Serve cuore nuovo domani potrebbe essere tardi | corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo bruciato
Domani potrebbe essere tardi per il piccolo di 2 anni e mezzo, che ha bisogno di un trapianto urgente. Attualmente, il bambino è mantenuto in vita grazie a un dispositivo chiamato Ecmo, che supporta cuore e polmoni, ma il suo stato resta critico. La corsa contro il tempo continua, sperando che si trovi presto un cuore compatibile.
Al bimbo di 2 anni e mezzo serve urgentemente un nuovo cuore, dal momento che viene tenuto in vita dall'Ecmo, tecnica che supporta le funzioni di cuore e polmoni per un periodo limitato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cuore Nuovo
Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”
La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.
Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi»
Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.
Ultime notizie su Cuore Nuovo
Argomenti discussi: L'appello della famiglia: 'Un cuore nuovo al nostro bimbo entro 48 ore'; Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Cuore inutilizzabile per il bimbo in attesa di trapianto, sospesa pure la direttrice Cardiochirurgia del Monaldi. L'avvocato: Serve un cuore nuovo subito; Tommasino, cuore nuovo entro 48 ore.
Serve cuore nuovo, domani potrebbe essere tardi: corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo bruciatoAl bimbo di 2 anni e mezzo serve urgentemente un nuovo cuore, dal momento che viene tenuto in vita dall'Ecmo, tecnica che supporta le funzioni di cuore ... fanpage.it
La mamma del bimbo cui è stato trapiantato un cuore bruciato: Ne serve uno nuovo entro 48 oreIl piccolo è ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di un trapianto. La disperazione dei genitori: Lotta tra la vita e la morte. Aperta un’inchiesta ... msn.com
La mamma del bambino cui è stato trapiantato un cuore "bruciato": "Ne serve un altro entro 48 ore" x.com
Bimbo di 2 anni operato a Napoli, rischia la vita: “Serve nuovo cuore in 48 ore” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.