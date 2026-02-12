Serve cuore nuovo domani potrebbe essere tardi | corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo bruciato

Domani potrebbe essere tardi per il piccolo di 2 anni e mezzo, che ha bisogno di un trapianto urgente. Attualmente, il bambino è mantenuto in vita grazie a un dispositivo chiamato Ecmo, che supporta cuore e polmoni, ma il suo stato resta critico. La corsa contro il tempo continua, sperando che si trovi presto un cuore compatibile.

