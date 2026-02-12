Serve cuore nuovo domani potrebbe essere tardi | corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo bruciato

Domani potrebbe essere tardi per il piccolo di 2 anni e mezzo, che ha bisogno di un trapianto urgente. Attualmente, il bambino è mantenuto in vita grazie a un dispositivo chiamato Ecmo, che supporta cuore e polmoni, ma il suo stato resta critico. La corsa contro il tempo continua, sperando che si trovi presto un cuore compatibile.

Al bimbo di 2 anni e mezzo serve urgentemente un nuovo cuore, dal momento che viene tenuto in vita dall'Ecmo, tecnica che supporta le funzioni di cuore e polmoni per un periodo limitato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi»

Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.

