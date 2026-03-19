Oggi è la festa del papà perché si festeggia il 19 marzo

Oggi in Italia si celebra la festa del papà, una giornata dedicata a riconoscere il ruolo dei padri. La ricorrenza cade il 19 marzo e rappresenta un momento in cui si ricorda l'importanza del loro contributo nella vita familiare. Questa festività viene osservata in diverse regioni del paese come un'occasione per esprimere gratitudine e affetto nei confronti dei padri.

(Adnkronos) – Oggi, 19 marzo, è il giorno in cui in Italia si festeggiano i papà. Un'occasione speciale per riconoscere il loro impegno, l'affetto e il contributo fondamentale nella crescita dei figli. In Italia, la Festa del papà coincide con il giorno di San Giuseppe, proclamato dalla Chiesa cattolica protettore dei padri di famiglia e patrono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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