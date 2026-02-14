San Valentino perché si festeggia il 14 febbraio e com’è nata la festa degli innamorati

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, perché questa data è diventata il giorno dedicato agli innamorati. La tradizione nasce dall’antico ricordo di un martire romano, ma nel tempo si è trasformata in una festa globale. Oggi, in molte città, le coppie scambiano regali e si dichiarano il loro affetto, trasformando le vie in un tripudio di cuori e fiori.

Roma, 14 febbraio 2026 – San Valentino rappresenta una delle ricorrenze più celebrate al mondo. Ogni anno il 14 febbraio torna con la stessa forza. Dai biglietti, un tempo scritti a mano e inviati come dono, ai regali e le cene o i messaggi ormai social, il senso della giornata si è ridefinito. Tuttavia, al centro resta, identico, un elemento: l’occasione e la necessità, attraverso la giornata dedicata agli innamorati, di esprimere il proprio legame d’amore. La storia di San Valentino mostra come una figura di martire del III secolo sia diventata, attraverso secoli di reinterpretazioni culturali, un simbolo universale dell’amore romantico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, perché il vescovo di Terni fu martirizzato in questa data nel 273, durante il regno dell’Imperatore Aureliano.

San Valentino, festa degli innamorati, nasce da una storia di martirio e tradizioni antiche.

