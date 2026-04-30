quando combatto ho un fuoco dentro

Alice Bellandi, atleta di judo nella categoria 78 kg, detiene attualmente i titoli olimpici, mondiali ed europei. È la prima italiana a riuscire a conquistare tutte e tre le medaglie nello stesso momento, un risultato che fa storia nel panorama sportivo nazionale. La sua carriera si contraddistingue per numerosi successi e una forte determinazione che la porta a competere ai massimi livelli internazionali.

Alice Bellandi è attualmente campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di judo (nella categoria 78 kg): un’impresa mai riuscita a nessun italiano. L’ultimo titolo, quello continentale, l’ha portato a casa una settimana fa in Georgia. È un risultato eccezionale di per sé ma anche perché Bellandi lo ha raggiunto dopo quell’oro vinto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che le aveva fatto pensare di smettere, sopraffatta dal successo. Per fortuna ci ha ripensato e nei due anni successivi ha vinto il Mondiale, a Budapest nel 2025, e ora l’Europeo a Tbilisi. “Bisogna imparare ad amarsi” cantava Ornella Vanoni e - Bellandi lo sa bene - non è facile.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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