Olimpiadi 2026 Arianna Fontana dopo l' oro | Ho ancora il fuoco dentro

10 feb 2026

Arianna Fontana si gode l’oro vinto a Milano-Cortina. La pattinatrice dice che il risultato è di tutti, anche di chi non era sul ghiaccio con lei. “Ci abbiamo lavorato tutto l’anno, questa medaglia vale molto per tutti quanti”, spiega. Fontana conferma di avere ancora il fuoco dentro e di essere felice per il successo.

“ Questa medaglia è di tutti anche dei ragazzi che non erano sul ghiaccio con noi. Ci abbiamo lavorato per tutta la stagione, è un risultato che significa tantissimo per tutti quanti”. Lo ha detto Arianna Fontana arrivando a Casa Italia, a Milano, dopo la vittoria della medaglia d’ oro nella staffetta mista di short track ai Giochi Invernali di Milano Cortina. Da veterana e plurimedagliata, dove trova la motivazione per restare al vertice? “Nasce da dentro, ho questo fuoco che sento fin da piccola e che mi ha accompagnato durante tutta la mia carriera”, ha risposto la campionessa azzurra. Ora l’obiettivo è la 13esima medaglia olimpica, un record a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

