Ho sparato in aria per paura La fuga e la caduta il ladro muore dissanguato | Quando ho fatto fuoco erano già lontani

Un uomo ha aperto il fuoco in aria per paura, causando la fuga dei ladri e la sua morte accidentale. Durante la sparatoria, il ladro è caduto a terra e si è ferito gravemente, perdendo molto sangue. La scena si è svolta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, quando il malvivente è stato trovato senza vita in una campagna vicino ad Arezzo. I due complici sono ancora a piede libero e vengono ricercati dalle forze dell’ordine.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – I due complici (ancora) in fuga. Lui, trovato morto dissanguato. È l'epilogo choc dopo una notte di terrore nell'Aretino. Che, inevitabilmente, alimenta il bubbone (e il nodo) della sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato un filotto di villette in località Policiano a Gorello – frazioncina alle porte di Arezzo, lungo la SR71 che porta a Cortona, nel cuore della Valdichiana – è stato preso di mira da una banda di tre malviventi. Un colpo dietro l'altro, con il bottino che lievitava tra argenteria e ori.