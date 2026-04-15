Nel 2025, la qualità dell'aria in Italia si mantiene entro i limiti previsti dalla normativa per la maggior parte dell'anno e su quasi tutto il territorio nazionale. La situazione migliorata rispetto agli anni precedenti evidenzia un rispetto più costante degli standard di sicurezza ambientale, con alcune aree che registrano valori di smog inferiori ai limiti stabiliti. I dati ufficiali mostrano un quadro più positivo rispetto agli anni passati, anche grazie a interventi e politiche di contenimento dell'inquinamento.

Va meglio la situazione smog in Italia, tanto che nel 2025 riesce a rispettare i limiti della qualità dell’ari a per la maggior parte dell’anno e su quasi tutti il suo territorio. Il quadro viene disegnato grazie ai nuovi dati diffusi dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), in cui si fa anche presente che restano ancora delle ”criticità” per l’inquinamento dell’aria nel nostro Paese, soprattutto nella pianura padana e nel basso Lazio. Nello specifico sono stati rispettati i valori limite per PM10 e PM2,5 (polveri sottili e sottilissime) su quasi tutto il territorio, ma permangono situazioni di superamento in diverse zone.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Smog, l’Italia rispetta i limiti della qualità dell’aria nel 2025

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