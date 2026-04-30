Qualiano via Salomone a senso unico ma l’errore resta | residenti disorientati

A Qualiano, in via Salomone, il senso unico introdotto non è stato rispettato in modo uniforme. Nonostante la presenza della Polizia Municipale e i controlli effettuati, diversi automobilisti continuano a entrare contromano, creando disorientamento tra i residenti. La situazione ha portato a un aumento di situazioni di confusione sulla strada, con alcuni utenti che segnalano difficoltà nel comprendere le disposizioni. La questione resta aperta senza che siano state adottate ulteriori misure.

Cambio di senso in via Salomone a Qualiano: nonostante i controlli della Polizia Municipale, molti automobilisti continuano a entrare contromano. Il senso di marcia in via Salomone a Qualiano è cambiato, ma per molti cittadini la novità resta ancora difficile da assimilare. Ad un giorno dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, diversi automobilisti continuano a imboccare la strada nel verso sbagliato, seguendo un’abitudine che si è consolidata nel tempo. Nonostante l’impegno del Comando di Polizia Municipale, che ha istituito servizi di controllo nelle fasce orarie più critiche, il problema non si esaurisce. Quando gli agenti terminano il presidio, la situazione torna a essere pericolosa, come documenta una foto pubblicata da un utente anonimo su Facebook, che mostra veicoli procedere contromano in via Salomone.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, via Salomone a senso unico ma l’errore resta: residenti disorientati Notizie correlate Leggi anche: Qualiano, cambia la viabilità: nuovo senso unico in via Salomone Qualiano, via Ripuaria a senso unico alternato per sfoltimento dei piniIntervento di manutenzione lungo l’alveo in via Ripuaria: traffico regolato a senso unico alternato e Polizia Municipale sul posto per garantire la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Qualiano, cambia la viabilità: nuovo senso unico in via Salomone - Punto!; Qualiano cambia la viabilità | nuovo senso unico in via Salomone. Assalto armato alle Poste a Qualiano, malviventi fuggono via col ‘malloppo’Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, sotto la minaccia di un’arma, hanno costretto il personale a consegnare il denaro contante presente in cassa. L’azione è stata rapida e ben organizzata: u ... internapoli.it Qualiano, baby-gang in azione: in quattro rapinano coppietta di 14enniRapinati in strada da una baby-gang composta da giovanissimi, forse minorenni. È successo a Qualiano, in via Consolare Campana, all'altezza del civico 89, domenica sera poco dopo le 23 e 30. Vittime ... ilmattino.it Tennis Padel Accademy - Qualiano - facebook.com facebook