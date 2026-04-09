A Qualiano, lungo via Ripuaria, è stato istituito un senso unico alternato a causa di un intervento di manutenzione lungo l’alveo. La Polizia Municipale è presente sul posto per coordinare il traffico e assicurare la sicurezza durante i lavori di sfoltimento dei pini. L’intervento riguarda un tratto di strada in cui si stanno svolgendo operazioni di manutenzione, con la circolazione regolata temporaneamente in modo alternato.

Intervento di manutenzione lungo l’alveo in via Ripuaria: traffico regolato a senso unico alternato e Polizia Municipale sul posto per garantire la sicurezza. Mattinata di lavori in via Ripuaria. Questa mattina a Qualiano la viabilità lungo via Ripuaria è stata modificata con l’istituzione del senso unico alternato, a causa di un intervento di sfoltimento dei pini lungo il percorso dell’alveo. Un’operazione programmata e ritenuta necessaria per la sicurezza di cittadini e automobilisti. Il restringimento temporaneo della carreggiata ha comportato qualche rallentamento, ma ha consentito agli operatori di lavorare in condizioni di maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, via Ripuaria a senso unico alternato per sfoltimento dei pini

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Raffaele de Leonardis - Sindaco di Qualiano. . Buona Pasqua, Qualiano! - facebook.com facebook