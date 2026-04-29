Vladimir Putin e Donald Trump hanno parlato al telefono per circa 90 minuti, durante i quali lo zar ha comunicato la sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco in Ucraina il 9 maggio, data delle celebrazioni del Giorno della Vittoria. Nel corso della conversazione è stato anche affrontato il tema dell’Iran, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche immediatamente successive alla telefonata.

Vladimir Putin ha informato Donald Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco in Ucraina durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo riferisce il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalla Tass, dopo la telefonata tra i due presidenti durata, secondo fonti vicine al Cremlino, un'ora e mezzo. La Giornata della Vittoria Celebrazioni della 'Giornata della Vittoria' in scala ridotta e virtuale a Mosca e a San Pietroburgo nel timore di attacchi con droni a lungo raggio da parte dell'Ucraina (che proprio in queste ore rivendica raid di precisione a distanze fino a 1.500-2.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Putin e Trump al telefono 90 minuti. Lo zar: «Disposto alla tregua il 9 maggio». Anche l'Iran al centro del colloquio

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