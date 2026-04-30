Due leader mondiali avrebbero avuto una lunga conversazione telefonica, durata più di un’ora e mezza, definita da fonti vicine al Cremlino come cordiale e concreta. Durante il colloquio si sarebbe discusso di una possibile tregua nel conflitto in Ucraina e si sarebbe parlato anche di questioni legate al dossier Iran. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma l'incontro ha attirato l’attenzione internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloquio tra i due leader: sul tavolo una possibile pausa nel conflitto. Una lunga conversazione telefonica, durata oltre un’ora e mezza e definita da fonti vicine al Cremlino “cordiale, diretta e concreta”, avrebbe visto protagonisti Vladimir Putin e Donald Trump. Nel corso del confronto, il presidente russo avrebbe manifestato la disponibilità a valutare una tregua con l’Ucraina in coincidenza con il 9 maggio, giornata simbolica per la Russia che celebra la vittoria contro la Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Trump spinge per un cessate il fuoco temporaneo. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump, sarebbe stato lui a proporre a Putin una sospensione temporanea delle ostilità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Putin e Trump al telefono: ipotesi tregua in Ucraina e focus sul dossier Iran

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