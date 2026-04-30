Putin avverte Trump | conseguenze dannose se prosegue gli attacchi all’Iran

Il presidente russo ha avvertito il suo omologo statunitense che proseguire con attacchi contro l’Iran potrebbe comportare conseguenze dannose. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensioni tra i due paesi riguardo alle azioni militari nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle possibili ripercussioni o sui passaggi successivi previsti dalle parti coinvolte.

Il presidente russo Vladimir Putin avverte il suo omologo americano Donald Trump che ci saranno “conseguenze dannose” se gli USA proseguono gli attacchi contro l’Iran. Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito il suo omologo americano Donald Trump delle “conseguenze dannose” che avrebbe una nuova azione militare da parte di USA e Israele contro l’Iran. Secondo quanto riferito dal consigliere diplomatico russo Yuri Ushakov, durante una conversazione telefonica tra i due leader, Putin “ha sottolineato le inevitabili ed estremamente dannose conseguenze non solo per l’Iran e i suoi vicini, ma anche per l’intera comunità internazionale, qualora gli USA e Israele dovessero ricorrere nuovamente ad azioni militari” contro l’Iran.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Putin avverte Trump: conseguenze dannose se prosegue gli attacchi all’Iran Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran Notizie correlate Trump avverte l'Iran, 'nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo'Alla vigilia dei negoziati in Pakistan, Donald Trump ha avvertito l'Iran che ci saranno attacchi ancora più intensi se non si troverà un accordo. Iran, Trump avverte su colloqui Ginevra: “Accordo o subiranno conseguenze”(Adnkronos) – Donald Trump ha messo nuovamente in guardia l'Iran dalle "conseguenze di un mancato accordo" a poche ore dagli attesi colloqui a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Telefonata tra Putin e Trump, il presidente russo avverte: Un'operazione di terra sarebbe inaccettabile; TRUMP: ADESSO L’IRAN DEVE SOLO ARRENDERSI; Il Ministro della Difesa russo avverte: la fornitura europea di droni a Kiev per attacchi in Russia potrebbe avere conseguenze imprevedibili - IFX; Putin avverte Trump: conseguenze dannose se prosegue gli attacchi all’Iran. MEDIO ORIENTE | Putin plaude al cessate il fuoco e avverte Trump: un'operazione di terra in Iran sarebbe "inaccettabile". #ANSA - facebook.com facebook Crosetto avverte: “Sicurezza a Hormuz anche senza Onu. Putin è sollecitato a usare il nucleare” x.com