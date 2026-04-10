Alla vigilia dei negoziati in Pakistan, l'ex presidente ha dichiarato che, in assenza di un accordo con l'Iran, ci saranno attacchi ancora più intensi. La comunicazione è arrivata mentre si avvicinano le discussioni tra le parti, senza dettagli specifici sulle eventuali operazioni future o sulle condizioni che potrebbero portare a un intervento. La tensione tra le due parti resta elevata in vista delle trattative.

Alla vigilia dei negoziati in Pakistan, Donald Trump ha avvertito l'Iran che ci saranno attacchi ancora più intensi se non si troverà un accordo. Intensità ancora maggiore, affermando. "Stiamo caricando le navi con le migliori munizioni e le migliori armi mai realizzate, persino migliori di quelle che abbiamo impiegato in precedenza, con le quali li abbiamo fatti a pezzi", ha detto il presidente in un'intervista al New York Post. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trump avverte l'Iran, 'nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo'

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Trump sends warning to Iran after airstrike on bridge

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