Iran Trump avverte su colloqui Ginevra | Accordo o subiranno conseguenze
Donald Trump ha avvertito l'Iran che il rifiuto di un accordo durante i prossimi colloqui di Ginevra potrebbe portare a conseguenze concrete, poche ore prima dell'inizio delle trattative. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attesa, mentre i rappresentanti iraniani e mediatori stranieri si preparano a discutere il dossier nucleare. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non tollereranno passi che mettano a rischio la sicurezza globale, rafforzando così la pressione sull'Iran.
(Adnkronos) – Donald Trump ha messo nuovamente in guardia l'Iran dalle "conseguenze di un mancato accordo" a poche ore dagli attesi colloqui a Ginevra, con la mediazione dell'Oman, sul controverso programma nucleare della Repubblica Islamica. "Sarò coinvolto in questi colloqui, indirettamente. Saranno molto importanti – ha detto il tycoon ai giornalisti a bordo dell'Air Force.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ginevra: Usa, Iran e Russia al tavolo per due crisi globali. Trump avverte: “Accordo necessario
A Ginevra, gli Stati Uniti, l’Iran e la Russia si riuniscono per affrontare due crisi internazionali, dopo che Trump ha insistito sulla necessità di un accordo.
Iran, colloqui a Ginevra su questione nucleare. Teheran condanna a morte 14 manifestanti
L'Iran ha condannato a morte 14 manifestanti, una decisione che ha attirato l’attenzione internazionale e alimentato le tensioni già alte nel paese.
Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”
Argomenti discussi: Accordo o subiranno conseguenze, Trump 'avverte' Iran su colloqui Ginevra; Trump minaccia l’Iran: flottiglia Usa e ultimatum su nucleare; La Conferenza di Monaco avverte: Trump il distruttore; Vertice Trump-Netanyahu alla Casa Bianca: Prove dei crimini di Teheran. Ma i negoziati proseguono.
Iran, Trump avverte su colloqui Ginevra: Accordo o subiranno conseguenzeDonald Trump ha messo nuovamente in guardia l'Iran dalle conseguenze di un mancato accordo a poche ore dagli attesi colloqui a Ginevra, con la mediazione dell'Oman, sul controverso programma ... adnkronos.com
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che «se non farà l'accordo ci saranno conseguenze».Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che «se non farà l'accordo ci saranno conseguenze». bluewin.ch
MEDIO ORIENTE | Donald Trump ha avvertito l'Iran che "se non farà l'accordo ci saranno conseguenze". Lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. #ANSA facebook
MEDIO ORIENTE | Donald Trump ha avvertito l'Iran che "se non farà l'accordo ci saranno conseguenze". Lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. #ANSA x.com