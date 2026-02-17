Iran Trump avverte su colloqui Ginevra | Accordo o subiranno conseguenze

Donald Trump ha avvertito l'Iran che il rifiuto di un accordo durante i prossimi colloqui di Ginevra potrebbe portare a conseguenze concrete, poche ore prima dell'inizio delle trattative. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attesa, mentre i rappresentanti iraniani e mediatori stranieri si preparano a discutere il dossier nucleare. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non tollereranno passi che mettano a rischio la sicurezza globale, rafforzando così la pressione sull'Iran.

(Adnkronos) – Donald Trump ha messo nuovamente in guardia l'Iran dalle "conseguenze di un mancato accordo" a poche ore dagli attesi colloqui a Ginevra, con la mediazione dell'Oman, sul controverso programma nucleare della Repubblica Islamica. "Sarò coinvolto in questi colloqui, indirettamente. Saranno molto importanti – ha detto il tycoon ai giornalisti a bordo dell'Air Force.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

A Ginevra, gli Stati Uniti, l’Iran e la Russia si riuniscono per affrontare due crisi internazionali, dopo che Trump ha insistito sulla necessità di un accordo.

L'Iran ha condannato a morte 14 manifestanti, una decisione che ha attirato l’attenzione internazionale e alimentato le tensioni già alte nel paese.

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.