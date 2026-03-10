Jannik Sinner ha commentato la sconfitta con Reilly Opelka all’esordio nel torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, nel quale avevano ricevuto una wild card. Dopo la partita, ha annunciato che l’approccio nel prossimo incontro di singolare sarà diverso. Sinner ha parlato ai microfoni di Sky Sport, concentrandosi sulla prossima sfida invece che sulla battuta d’arresto.

Jannik Sinner e lo statunitense Reilly Opelka sono stati sconfitti all’esordio nel torneo di doppio dell’ ATP Masters 1000 di Indian Wells, per il quale avevano ricevuto una wild card: l’azzurro ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport, spostando il focus già sul prossimo match di singolare. Le parole a caldo dell’azzurro dopo la sconfitta in doppio: “ Mi sono divertito, poi siamo stati sfortunati forse nel secondo, però Reilly Opelka è un grande amico per me, quindi ci siamo divertiti. Ci conosciamo ormai da un bel po’ di tempo, quindi è stata una bellissima emozione, ma ovviamente domani l’approccio sarà leggermente diverso. Sono molto contento di far parte sempre di un doppio con lui, adesso ovviamente testa a domani “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner: "Contro Fonseca l'approccio sarà diverso"

