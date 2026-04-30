Punto nascita del Valdarno la lettera del Comune di Montevarchi al dg Torre
Il Comune di Montevarchi ha inviato una lettera al direttore generale della Asl in merito al punto nascita della Gruccia. La comunicazione si riferisce al dossier che la Regione prevede di trasmettere al Ministero dopo il 4 maggio. La prima cittadina ha scritto per richiamare l’attenzione sulla questione, senza specificare ulteriori dettagli.
Silvia Chiassai Martini, prima cittadina di Montevarchi, scrive al direttore generale della Asl Marco Torre in riferimento al dossier sul punto nascita della Gruccia che la Regione invierà al Ministero dopo il 4 maggio.“A seguito delle ultime dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Oh ragazzi, qui bisogna trombà di più: al Punto Nascita del Valdarno ci sanno fare (e pure bene)Oh, diciamocelo senza troppi giri di parole: se i bimbi un nascono più, poi è inutile piangere sui reparti che chiudono.
Montevarchi, voto unanime in Consiglio comunale per garantire il futuro del punto nascitaArezzo, 27 febbraio 2026 – Per la prima volta il Consiglio comunale di Montevarchi raggiunge un accordo unanime su un tema strategico per il...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Punto nascita del Valdarno, la lettera del Comune di Montevarchi al dg Torre; Veneri e Petrucci (FdI) all’ospedale della Gruccia: ci faremo portavoce delle istanze del Valdarno presso il Ministero della Sanità; L'assessore regionale Monni sul Punto Nascita della Gruccia. Non possiamo rischiare una riduzione dei servizi sanitari; Scontro mortale sulla Setteponti: perde la vita un 39enne, un altro ferito in codice rosso.
Punto nascita, il sindaco Chiassai scrive al Direttore dell’Asl Torre: Dichiarazioni non rassicuranti dell’Assessore Monni. No ad un piano BSul punto nascita il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini scrive al Direttore Generale Asl Marco Torre: al centro della lettera, il dossier sul punto nascita della Gruccia che la Regione inv ... valdarnopost.it
Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino: posizione unitaria sul punto nascita della GrucciaArezzo, 28 gennaio 2026 – Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino: posizione unitaria sul punto nascita della Gruccia. Posizione compatta e una richiesta chiara: il punto nascita ... lanazione.it
Stranieri, tre fogli di via: uno dal comune di Montevarchi e due dal comune di Arezzo - facebook.com facebook