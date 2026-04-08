In un commento informale, si sottolinea che presso il Punto Nascita del Valdarno si registra un buon livello di competenza nel settore. Viene evidenziato che, se il numero di nascite diminuisce, si rischia di dover chiudere alcuni reparti. La questione riguarda la correlazione tra la quantità di nascite e la sopravvivenza di determinati servizi sanitari.

Oh, diciamocelo senza troppi giri di parole: se i bimbi un nascono più, poi è inutile piangere sui reparti che chiudono. E invece in Valdarno c’è chi s’è rimboccato le maniche sul serio. Al Punto Nascita del Santa Maria alla Gruccia un stanno lì a guardare il calo delle nascite: cercano di invertire la rotta, con servizi, umanità e pure un bel po’ di cuore. Stamani hanno aperto le porte ai giornalisti, tipo “venite a vedere con i vostri occhi com’è che si lavora qui dentro”. E oh, mica male davvero: stanze comode, bagnetto in camera, spazio pure per chi accompagna. Insomma, un posto dove una mamma si può sentire tranquilla, non in trincea. La direttrice lo dice chiaro e tondo: siamo a 130 parti, ma si punta a 500. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh ragazzi, qui bisogna trombà di più: al Punto Nascita del Valdarno ci sanno fare (e pure bene)

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