Sanità buco nei bilanci delle Asl | mancano 250 milioni Studiamo le soluzioni

La Regione Puglia e il governo stanno affrontando la questione del deficit nei bilanci delle Asl, che ammonta a circa 250 milioni di euro. La discussione si concentra sulla ricerca di soluzioni per coprire questa voragine finanziaria, mentre il confronto tra le parti si intensifica. La situazione coinvolge la gestione delle risorse sanitarie e i margini di manovra disponibili per riequilibrare i conti.

Il confronto tra la Regione Puglia e il governo sul buco nei conti della sanità (si parla di un rosso vicino ai 300 milioni) entra nel vivo. A Roma si tiene oggi il tavolo tecnico convocato dai ministeri dell'Economia e della Salute per fare il punto sulla situazione finanziaria delle aziende sanitarie regionali. All'incontro partecipano gli assessori al Bilancio e alla Sanità pugliesi insieme ai rappresentanti delle altre amministrazioni regionali. Un passaggio considerato decisivo per analizzare i dati dei preconsuntivi e avviare il confronto con il Mef in vista dei numeri definitivi che saranno disponibili entro il 30 aprile. Il nodo principale resta quello del possibile disavanzo sanitario regionale.