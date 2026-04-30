puglia bandi costruiti ad hoc per il salario minimo ma la legge non cambia

In Puglia, sono stati creati bandi di gara specifici per il salario minimo, mentre la legge rimane invariata. I nuovi bandi sono stati progettati per prevenire situazioni analoghe a quelle verificatesi in passato con il servizio di portierato. La legge sul salario minimo non ha subito modifiche, ma le procedure di gara sono state adattate per assicurare il rispetto delle norme.

La legge sul salario minimo non si tocca, saranno i bandi delle gare di appalto ad essere costruiti ad hoc per evitare che possa ripetersi quanto accaduto con il servizio di portierato. La Regione Puglia, dopo la picconata della premier Meloni, non ha nessuna intenzione di fare passi indietro sulla legge approvata nel 2024, la prima in Italia, che impone una paga minima di 9 euro lordi l'ora per i lavoratori impiegati in appalti e concessioni di Regione e Consiglio regionale, ed enti collegati (Asl e agenzie). La norma, tra l'altro, ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale dopo l'impugnazione da parte del governo Meloni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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