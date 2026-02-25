Rider | Schlein ' legge ad hoc e salario minimo lo chiedo di nuovo al governo' **

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La magistratura sta cercando di fare luce sullo sfruttamento dei rider. Io penso che la politica non possa stare a guardare. Chiedo di nuovo al governo di approvare una legge sul salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma è sfruttamento". Lo dice Elly Schlein a margine di un convegno su Tina Anselmi al Senato. "Serve poi una legge specifica di tutela dei rider che non hanno diritti, non hanno tutele, non hanno assicurazione, non hanno malattia. L'Europa si è già mossa in questa direzione. L'Italia deve approvare una legge specifica di tutela dei rider e lo deve fare tenendo a mente che non c'è spazio in questo Paese per lo sfruttamento, non ci deve essere spazio per lo sfruttamento lavorativo. Non lasciamo che siano solo i giudici a far valere l'articolo 36 della nostra Costituzione, che è quello che parla di una retribuzione equa e dignitosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

