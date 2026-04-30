Psicologi gratis e spazi di ascolto | il programma per la tutela del benessere dei giovani

In diverse città italiane sono stati avviati programmi che offrono servizi di supporto psicologico gratuiti e spazi di ascolto dedicati ai giovani. Questi interventi mirano a fornire un punto di riferimento accessibile per affrontare difficoltà emotive e psicologiche. Le iniziative coinvolgono professionisti del settore e si rivolgono a studenti e adolescenti, con l’obiettivo di promuovere il benessere mentale tra i più giovani.

La tutela del benessere psicologico dei giovani è un argomento sempre più centrale nel dibattito pubblico. In particolare, i ricorrenti casi di cronaca che testimoniano la diffusione del disagio giovanile, hanno reso evidente all'opinione pubblica e soprattutto alla politica che il contrasto di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Consigli veterinari gratuiti e spazi d'ascolto, Arcaplanet lancia la prima Giornata della Nutrizione: il programmaDomenica prossima 19 aprile si svolgerà la prima edizione della Giornata della Nutrizione, organizzata nei negozi Arcaplanet e dunque prevista anche... Leggi anche: “Ascolto, psicologi e regole condivise per fermare la violenza prima che esploda”: la ricetta dei presidi contro il disagio degli studenti Altri aggiornamenti Si parla di: Quinto, inaugurati campi gratuiti da volley e basket: nuovo spazio per sport e socialità; Ad Andria un ciclo di incontri gratuiti promosso dal Servizio di Supporto Psicologico di DesTEENazione. Psicologi gratis per i giovani: a Roma riparte A Mente Libera (con incontri anonimi nelle biblioteche e farmacie)Torna a Roma A Mente Libera: colloqui psicologici gratuiti e anonimi per i giovani, con incontri nelle biblioteche e nelle farmacie. greenme.it