Consigli veterinari gratuiti e spazi d' ascolto Arcaplanet lancia la prima Giornata della Nutrizione | il programma

Domenica 19 aprile si terrà la prima Giornata della Nutrizione organizzata da Arcaplanet. L’evento si svolgerà in diversi negozi del marchio, compreso quello di Livorno nel parco Levante. Durante la giornata saranno disponibili consigli veterinari gratuiti e spazi dedicati all’ascolto dei proprietari di animali. L’iniziativa mira a offrire informazioni e supporto sulla nutrizione degli animali domestici.

Domenica prossima 19 aprile si svolgerà la prima edizione della Giornata della Nutrizione, organizzata nei negozi Arcaplanet e dunque prevista anche all'interno del punto vendita livornese del parco Levante. Un appuntamento nazionale di sensibilizzazione, che ha ottenuto il patrocinio.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto: così Castellabate celebra la Giornata Internazionale della DonnaAnche Castellabate celebra la Giornata Internazionale della Donna, con diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologiaIn occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Consigli veterinari e spazi d'ascolto, ecco la Giornata della Nutrizione; La prevenzione arriva sotto casa: riparte il Tour della Salute 2026; Giornata della salute della donna, al Santa Marta e Santa Venera servizi gratuiti e prevenzione; Prevenzione e salute: il Lions Day porta screening gratuiti e iniziative solidali a Ivrea, Pianezza, Novara e Vercelli. Arcaplanet lancia la giornata della nutrizione, evento realizzato col patrocinio di ANMVILa salute e la longevità dei nostri Pet partono dalla ciotola. Con questa convinzione, Arcaplanet lancia la prima edizione della Giornata della Nutrizione, un appuntamento nazionale di sensibilizzazio ... renonews.it ARCAPLANET LANCIA LA GIORNATA DELLA NUTRIZIONE, EVENTO REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI ANMVI La salute e la longevità dei nostri Pet partono dalla ciotola. Con questa convinzione, Arcaplanet lancia la prima edizione della Giornata della - facebook.com facebook