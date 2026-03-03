Il calcio nell’era della saturazione tattica | nessuno sa più come fare gol Il calcio robotizzato non piace

Il calcio attuale è caratterizzato da una forte saturazione tattica, dove le squadre adottano schemi complessi e spesso si trovano a neutralizzarsi a vicenda. La crescente attenzione alla preparazione strategica ha portato a partite spesso poco spettacolari, con poche occasioni di gol e scarsa imprevedibilità. In questo scenario, il calcio robotizzato e poco spontaneo riceve molte critiche da parte degli appassionati.

Il controllo di ogni aspetto del gioco ha tolto ossigeno al sistema. Si lamenta persino Slot. Non ne possono più di calci piazzati e dello schema a ferro di cavallo (che a Napoli ahinoi ben conosciamo). Il dibattito inglese presto arriverà da noi Db Manchester (Inghilterra) 18092024 - Champions League Manchester City-Inter foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Josep Guardiola Il calcio è entrato nell'era della saturazione tattica. Anni e anni di tecnici control freak hanno ridotto il "giuoco" ad un garbuglio inestricabile di tattiche e contro-schemi che si autoannullano. Un gioco a somma zero, che ha fatto tutto il giro dell'evoluzione per tornare a noi in una versione solo più isterica dello "0-0 risultato perfetto" di Annibale Frossi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio nell'era della saturazione tattica: nessuno sa più come fare gol. Il calcio robotizzato non piace Leggi anche: Calcio, Gasperini: "Questo calcio non piace più" La tattica da sola non basta più: nell'Olimpo del calcio (rapido e tecnico), resta solo la DeaPremessa fondamentale: per verificare lo stato di salute di un movimento calcistico, il termometro abbisogna di 10 anni, non 100 minuti. Contenuti e approfondimenti su calcio nell