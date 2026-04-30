Prugnoli o bacche velenose? Sei bambini li assaggiano alla ricreazione | scatta l’allarme a scuola ma nessun alunno in pericolo
Durante la ricreazione, sei bambini hanno mangiato qualcosa che ha scatenato l’allarme in una scuola. Le prime analisi indicano che si potrebbe trattare di prugnoli selvatici, anche se non si esclude la possibilità di bacche velenose. Fortunatamente, nessuno degli alunni ha riportato conseguenze gravi. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità scolastiche e sanitarie per verificare la natura di quanto consumato dai bambini.
Saranno state bacche? Saranno stati, come sembra più probabile dalle prime analisi, prugnoli selvatici? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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