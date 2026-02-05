Non bevete quel latte Pericolo per i bambini allarme nei supermercati italiani | scatta il ritiro

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcune confezioni di latte di proseguimento Monello 2, prodotto da Steril Farma. L’allarme riguarda i genitori che hanno acquistato quel latte per i loro bambini: è meglio evitare di darlo ai più piccoli, perché potrebbe rappresentare un rischio per la loro salute. I supermercati italiani stanno rimuovendo le confezioni dal banco, mentre le autorità invitano a controllare attentamente le scorte in casa.

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo alimentare riguardante alcune confezioni di latte di proseguimento Monello 2, prodotto dall'azienda Steril Farma S.r.l. e commercializzato in confezioni da 500 ml dalla Granarolo, nello stabilimento di Soliera (Modena). L'avviso riguarda in particolare i lotti Q5150B e Q5185B, con termine minimo di conservazione fissato rispettivamente al 23 febbraio 2026 e al 30 marzo 2026. Si tratta di un intervento cautelativo legato a un potenziale rischio microbiologico presente in un ingrediente dei lotti segnalati. Il richiamo non indica un allarme generalizzato, ma rappresenta una misura preventiva volta a garantire la sicurezza alimentare dei prodotti destinati ai bambini.

