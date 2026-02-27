Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione | fratture multiple ma non è in pericolo di vita

Una ragazzina di 11 anni è caduta da una finestra del bagno della scuola durante la ricreazione a Milano. Il volo è stato di circa dieci metri e ha provocato fratture multiple a tibia, perone e bacino. Fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.

Milano, 27 febbraio 2026 - Una ragazzina di 11 anni precipita da una finestra del bagno dia scuola. Un volo di oltre una decina di metri che poteva avere conseguenze tragiche ma che “per fortuna” si è concluso “solo” con la frattura di tibia, perone e bacino. La studentessa è già stata sottoposta a intervento chirurgico all’ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita. Ancora da stabilire cosa sia successo, la studentessa avrebbe detto a una professoressa di non sentirsi bene tanto che sarebbe stata accompagnata alla toilette dalla docente. L’incidente durante l’ora di ricreazione E’ accaduto all'ora di ricreazione, quando improvvisamente le urla hanno richiamato l'attenzione di alunni e docenti dell'istituto comprensivo P. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

