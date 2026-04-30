Provincia rendiconto di gestione 2025 chiuso con un avanzo di oltre 7milioni di euro
Durante la riunione del consiglio provinciale, è stato approvato all’unanimità il rendiconto di gestione 2025 della Provincia di Lecce. Il documento evidenzia un avanzo di oltre 7 milioni di euro, risultato di un percorso di miglioramento continuo dei conti pubblici. La discussione si è svolta nei locali di Palazzo dei Celestini, con la partecipazione dei consiglieri provinciali.
LECCE – Un avanzo di oltre 7milioni di euro, che chiude un percorso di costante miglioramento dei conti: la Provincia di Lecce, durante i lavori del consiglio di Palazzo dei Celestini, ha approvato all’unanimità il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025.Dopo aver.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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