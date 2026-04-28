Provincia approvato il Rendiconto di gestione | in quattro anni debito ridotto di oltre 16 milioni di euro

Il consiglio provinciale di Forlì-Cesena ha approvato il Rendiconto di gestione per l’anno 2025 durante la seduta di lunedì 27 aprile. Nei ultimi quattro anni, il debito dell'ente è diminuito di oltre 16 milioni di euro. I dati indicano che, nonostante le difficoltà strutturali, la provincia ha mantenuto una posizione economico-finanziaria stabile.

Il consiglio provinciale di Forlì-Cesena ha approvato, nella seduta di lunedì 27 aprile, il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, chiudendo l'annualità con risultati che confermano la solidità economico-finanziaria dell'Ente nonostante le condizioni strutturalmente difficili.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Disegno di legge sul rendiconto 2025: avanzo pari a 865 milioni; Rivieracqua, approvato il rendiconto di gestione 2025; Il Consiglio comunale approva il Rendiconto di gestione 2025; Provincia, il rendiconto di gestione approvato a maggioranza: chiuso con circa 14 milioni di avanzo. Provincia, il rendiconto di gestione approvato a maggioranza: chiuso con circa 14 milioni di avanzoUn rendiconto che fotografa la mole di lavoro svolta dall'Ente provinciale che non ha potuto contare sull’attenzione della Regione Abruzzo ... ekuonews.it Provincia, ok al Rendiconto: conti in salute e pugno duro con la RegioneApprovato il bilancio con 130 milioni di investimenti e pagamenti record in anticipo. Il Presidente D’Angelo annuncia il ricorso contro l'Ente regionale per crediti non riscossi: «Sulle strade ci dann ... emmelle.it Provincia di Forlì-Cesena: approvato il Rendiconto della gestione 2025 - facebook.com facebook