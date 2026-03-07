Provincia di Caserta no a impianti rifiuti in aree già compromesse
In provincia di Caserta, le autorità hanno deciso di vietare l’installazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti nelle aree già compromesse. La misura mira a bloccare definitivamente le richieste di nuove strutture in zone che sono già state soggette a problemi ambientali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le richieste in corso o future.
Una stretta decisiva e concreta all'installazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti nel Casertano. È quanto prevede il nuovo atto di indirizzo firmato dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, e trasmesso all'Ufficio di Piano e al team tecnico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", impegnati nella fase conclusiva del Piano per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Con questo provvedimento l'Amministrazione provinciale introduce criteri di valutazione molto più stringenti rispetto al passato, rafforzando il principio di precauzione e ponendo al centro della pianificazione la tutela della salute pubblica e dell'equilibrio ambientale dei territori.
Nuovi impianti rifiuti, parametri 'stringenti' per l'individuazione delle aree
Impianti rifiuti, intesa tra la Provincia e l'Arpac per i controlli
