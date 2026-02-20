Ambiente Trapani PD | Regione al lavoro su individuazione di aree idonee per il fotovoltaico

A Trapani, la Regione ha avviato uno studio per individuare zone adatte al fotovoltaico, dopo le proteste di cittadini e associazioni. La scelta nasce dalla necessità di aumentare la produzione di energia sostenibile senza compromettere terreni fertili e spazi naturali. Il progetto mira a bilanciare sviluppo e tutela ambientale, evitando di ripetere errori passati. I tecnici stanno valutando aree industriali dismesse e terreni marginali per ridurre l’impatto sul paesaggio. La decisione arriverà nelle prossime settimane, mentre il dibattito pubblico si intensifica.

"La transizione ecologica è una sfida che non possiamo perdere, ma non può trasformarsi in un pretesto per la devastazione indiscriminata del nostro patrimonio paesaggistico e agricolo". Con queste parole il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Trapani, annuncia un atto ispettivo in Consiglio regionale per fare chiarezza sulla gestione delle installazioni energetiche nel territorio. Il consigliere si sofferma poi sull'allarme lanciato dalle associazioni di categoria, in particolare da Marco Pacini di Coldiretti: "Dopo il divieto del fotovoltaico a terra, la pressione si è spostata sull'agrivoltaico.