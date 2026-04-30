Provano a passare l' esame per la patente con l' inganno | due denunciati per truffa

Due persone sono state denunciate per truffa aggravata dopo aver tentato di superare l'esame di guida utilizzando metodi non leciti. Durante le verifiche, sono stati scoperti i tentativi di inganno e sono state avviate le procedure legali nei loro confronti. L'episodio si è verificato presso una sede d'esame ufficiale, dove sono stati individuati comportamenti non conformi alle regole previste per il rilascio della patente.

Hanno provato a superare il test dell'esame di guida con l'inganno ma sono stati scoperti e per loro è partita la denuncia per truffa aggravata ai danni dello stato. È quanto accaduto nella mattinata del 28 aprile negli uffici della motorizzazione civile a Monza e che ha visto come protagonisti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

All'esame per la patente con cellulare e auricolari: due stranieri denunciatiComo, 6 marzo 2026 – Erano arrivati da Piacenza e da Milano per sostenere l'esame teorico per la patente alla Motorizzazione di Como, ma avevano con...

Patente: due pakistani denunciati per truccare l’esameDue giovani di origine pakistana, di 25 e 27 anni, sono stati denunciati dalla Motorizzazione civile di Bologna per aver tentato di truccare l’esame...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Il duello tra Umbria e Governo per l’energia; Lemonade e la sfida dell’AI-First: l’Insurtech alla prova del nove tra efficienza e legacy; Esame terza media 2026: date, prove scritte, colloquio, voto e news; iliad prova a spostare il dibattito sulle reti mobili dal prezzo delle frequenze alla qualità dell’infrastruttura.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian, tenerezze al Coachella 2026 Provano a passare inosservati ma non ci riesconoC’erano anche Lewis Hamilton e Kim Kardashian fra le celebrità che hanno animato il parterre del Coachella 2026, a conferma che la loro relazione procede a gonfie vele. E persino con il benestare dell ... corriere.it

Non solo sbagliano i conti, ma provano anche a giustificarsi in maniera scomposta. Ora l’Istat boccia la narrazione del governo Meloni: non bastavano infatti “20 miliardi di PIL in più” per uscire dalla procedura d’infrazione europa. Sono in caduta libera, chi pe x.com

Non solo sbagliano i conti, ma provano anche a giustificarsi in maniera scomposta. Ora l’Istat boccia la narrazione del governo Meloni: non bastavano infatti “20 miliardi di PIL in più” per uscire dalla procedura d’infrazione europa. Sono in caduta libera, chi pe - facebook.com facebook