Patente | due pakistani denunciati per truccare l’esame

Due giovani di origine pakistana, di 25 e 27 anni, sono stati denunciati dalla Motorizzazione civile di Bologna perché avevano tentato di manipolare l’esame teorico per ottenere la patente B. I due sono stati individuati durante le verifiche e sono ora accusati di aver tentato di alterare il procedimento di esame. La polizia ha confermato l’episodio senza ulteriori dettagli.

Due giovani di origine pakistana, di 25 e 27 anni, sono stati denunciati dalla Motorizzazione civile di Bologna per aver tentato di truccare l’esame teorico della patente B. I due avevano nascosto sotto la camicia un dispositivo collegato a un auricolare, permettendo loro di ricevere risposte da complici esterni durante la prova. L’operazione è stata smascherata grazie all’atteggiamento innaturale dei candidati, che mantennero il petto in fuori e le spalle indietro per facilitare la ricezione del segnale. Le autorità hanno sequestrato i dispositivi e avviato le indagini per truffa aggravata a danno dello Stato. L’episodio si è svolto presso la sede della Motorizzazione civile di via dell’Industria, dove gli esaminatori hanno notato subito la postura rigida e sospetta dei due ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

