Air Campania pochi autisti bus corse tagliate e linee esternalizzate | protesta dei lavoratori

I lavoratori di Air Campania hanno inviato una lettera alle autorità locali, segnalando una diminuzione del numero di autisti disponibili, con conseguenti riduzioni delle corse e l’esternalizzazione di alcune linee di trasporto. Nella comunicazione vengono evidenziati anche i turni di lavoro considerati troppo pesanti e le problematiche legate alla mancanza di personale. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica e di mobilitazioni sindacali.

I lavoratori di Air Campania hanno scritto una lettera alle istituzioni, denunciando carenza di personale, turni stressanti e esternalizzazioni di linee. Chiedono maggiori assunzioni di autisti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aggressioni agli autisti di Air Campania, da maggio vigilanza armata sui busDalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di AIR Campania. USB, protesta contro il subappalto di linee dell'Air CampaniaStamattina buona iniziativa della USB, nonostante le pessime condizioni meteo, contro il subappalto di alcune linee del deposito di Calata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aggressioni agli autisti di Air Campania, da maggio vigilanza armata sui bus; Avellino, autista AIR Campania aggredito presso l’autostazione; Aggressioni sui bus, da maggio vigilanza armata su AIR Campania; AIR Campania, vigilanza armata sui bus contro le aggressioni. Usb trasporti- Air Campania: il presidio alla Direzione generale Mobilità della Regione CampaniaNon si ferma lo stato di agitazione proclamato dal sindacato USB trasporti contro le decisioni dell’Air Campania, che ha deciso il subaffidamento di parte del servizio di TPL a società private, a cau ... irpiniaoggi.it Autista di Air Campania aggredito nel terminal di AvellinoUn autista di Air Campania è stato aggredito stamattina da un passeggero all'interno del terminal della società di traposto pubblico interamente partecipata dalla Regione Campania. Il fatto si è ... ansa.it I lavoratori di Air Campania hanno scritto una lettera alle istituzioni, denunciando carenza di personale, turni stressanti e esternalizzazioni di linee. Chiedono maggiori assunzioni di autisti - facebook.com facebook Da maggio vigilanti armati sui bus dell'Air Campania. Iniziativa per contrastare le aggressioni nei confronti del personale #ANSA x.com